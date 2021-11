Kuşadalı kadınlar şiddete karşı tek yürek oldu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Kuşadası’nda gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri yaptıkları bir basın açıklaması ile 'şiddete hayır' dedi.



Kuşadası’nda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir stant açıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu ve görevliler tarafından standı ziyaret eden vatandaşlara Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu aile içi şiddet ve acil yardım hattı ile Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hakkında bilgilendirici broşürler ve çiçek dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara ikram aracından çay kahve ve kek ikramında bulunuldu.



"Kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kadına yönelik şiddet hiçbir koşulda sessiz kalınmaması gereken bir insanlık suçudur. Şiddetin gerekçesi, bahanesi olamaz ve hiçbir türü kesinlikle kabul edilemez. Kuşadası Belediyesi olarak Kadın Danışma Merkezimiz aracılığıyla kentimizde şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanında oluyoruz. Ayrıca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile de bir protokol imzaladık. Kadına yönelik şiddeti her platformda kınamaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Kadın Meclisi şiddete karşı bir araya geldi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kuşadası Kent Konseyi üyesi kadınlar adına konuşan Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Saliha Ünal, kadına yönelik şiddet vakalarının her geçen gün arttığına dikkat çekti.



Düzenlenen bir diğer etkinlik ise Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi Gençlik Birimi Drama Grubu tarafından İbramaki Sanat Galerisi’nde sahnelenen teatral gösteri oldu.

