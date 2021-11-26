Didim’de ‘Sadece Kadın’ isimli tiyatro sergilendi

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Didim Belediyesi tarafından “Sadece Kadın, Asla Yalnız yürümeyeceksin” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında Didim’de tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Didim Belediyesi tarafından, 25 Kasım Perşembe günü Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde kadına yönelik şiddeti ele alan “Sadece Kadın, Asla Yalnız Yürümeyeceksin” isimli oyun sahnelendi. Tiyatro oyununa Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Gözde Gülsün Dinçer ile Yavuz Kaan Gültekin yazıp yönettiği oyun Didimliler tarafından beğeni ile izlendi. Programın sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu tiyatro oyuncularına çiçek takdim etti.

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