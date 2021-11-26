Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sabancılar'ın Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı. Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı. 3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın, ölümü sevenlerini yasa boğdu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Bozdoğan Burhan CEYHAN

2021-11-26 09:58:11



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