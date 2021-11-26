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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğayı kirletenlere vatandaşlar tepki gösterdi

İHA

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İkizdere Barajı'na yakın kısımda bulunan piknik alanlarına gelişi güzel atılan çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Doğayı kirletenlere vatandaşlar tepki gösterdi

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İkizdere Barajı'na yakın kısımda bulunan piknik alanlarına gelişi güzel atılan çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları vatandaşları uzun süre evlerinden çıkamamalarına neden oldu. Kısıtlama nedeniyle evlerinde sıkılan vatandaşlar kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte piknik alanlarına akın etti. Yaz aylarında Aydın'ın çeşitli bölgelerinde piknik yapan vatandaşlar sevdikleri ile hoşça vakit geçirirken, geride bıraktıkları çöpler ise doğaseverleri isyan ettirdi. Çöp kutuları yerine çevreye gelişi güzel atılan çöpler hem doğayı kirletti, hem de kötü görüntü oluşturdu.

"Camlar yangın çıkartabilir"
Ağaçların ve çalıların arısına atılan çöplerin sadece çevreyi kirletmekle kalmayıp daha büyük olumsuz sonuçlara neden olabileceğini hatırlatan vatandaşlar, salgın döneminde bu tür manzaraları görmenin kendileri üzdüğünü dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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