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Aydınlı işitme engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı

İHA

Aydınlı işitme engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı

Çalışmak için Aydın’dan Kocaeli’ye giden işitme engelli Engin E.’yi öldüresiye döven ve şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşan Fırat K. ve diğer 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan ifadeye göre Fırat K., Aydınlı işitme engelli genci, kendisine cinsel ilişki teklif ettiği gerekçesiyle dövdüğünü belirtti.

Olay, 25 Mart tarihinde çekilen şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi ile orta çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K.'yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. Ve Ersin K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kar payıma düşen 70 TL'yi istedim vermediler"
Olayla ilgili hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Engin E., yüzde 50 işitme engelli olduğunu, 22 Mart tarihinde Fırat K.’nin kendisini arayarak ‘İzmit’e gel hediyelik eşya var. Satmak istersen satış yapabilirsin’ dediği ve bunu üzerine Kocaeli’ne geldiğini ifade etti. İzmit otogarına Fırat K.’nin gönderdiği ama kendisinin tanımadığı iki kişiyle gittiğini söyleyen Engin E., “Beni Fırat’ın yanına kafeye götürdüler. Orada Fırat bana satmam için hediyelik eşya verdi. Orada kar payının yarı yarıya paylaşılması konusunda anlaştık. Daha sonra kafenin yakınlarında 150 TL’lik satış yaptım. Satış sonrasında ben dahil 6 kişi bir dağ evine gittik. Hepimiz işitme engelliydik. Henüz arabadayken parayı onlara verdim. Dağ evinde biraz alkol aldık daha sonra ise benim payıma düşen 70 TL’yi istedim. Fırat’ın yanında bulunan bir diğer şahıs, bana küfürler ederek ‘vermiyoruz parayı git evinde otur’ dedi. Sonrasında Fırat, 45 yıl öncesinde sosyal medyada ifşa olan eşcinselliğimle alakalı çıplak fotoğrafları göstererek ‘sen ne yapıyorsun’ dedi. Bu sırada arkamda bulunan bir şahıs kafama vurdu. Diğerleri de ona eşlik ederek yumruk ve kemerle vurdu. Paramı vermeden beni arabanın bagajına koyarak otogara bırakıp gittiler. Hepsinden şikayetçiyim” dedi.

"Engin benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi"
İddianamede yer alan bir diğer ifadede ise sanık Fırat K., “Daha önceden Engin ile bir iletişimim yoktur kendisini tanımıyorum. Çarşıda arkadaşım Murat A. ile alkol aldığımız esnada yanımıza gelerek hediyelik eşya satmak istediğini söyledi Ben de kendisine kafelerin yerini gösterdim. Biraz zaman geçtikten sonra tekrardan yanımıza geldi. Bizimle sohbet ettiği esnada parmağındaki ve kulağındaki küpeyi fark ettik. Bunun nedenini sorduğumda eşcinsel olduğunu ve benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Bu sırada ben çok sinirlendim. Utanmıyor musun bana bunu söylemeyi gibi şeyler söyledim, yüzüne tükürdüm ve kendisi ile konuşmak için oradan ayrıldık. Alkollü olduğum için nereye gittiğimizi hatırlamıyorum, zaten Engin gideceğimiz yeri tarif etti. Çok eski ve kapısı açık bir eve gittik, orada birlikte alkol aldık. Burada Engin’e neden erkekler ile cinsel ilişkiye girdiğini sordum. O da bana ‘paramı öyle kazanıyorum’ dedi. Daha sonra benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyince alkolün de etkisi ile Engin’i tekme tokat dövdüm. Benim dışımda Engin’i döven olmadı. Daha sonra Engin’in telefonunu zorla alarak kendi fotoğraflarımızı çekerek sosyal medya ve LGBT gruplarında paylaştırdım. Bu resimlerin üstüne de ‘eşcinsel olmanın sonu bu’ gibi birkaç cümle yazdırdım. Engin ile ne ben ne Murat ne de Emrah ilişkiye girdi. Zaten o teklifi yapması sebebiyle darp ettim” diye konuştu.

“5 suçtan haklarında dava açıldı”
Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek “kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayata ilişkin ses ve görüntüyü ifşa etme ve hakaret suçlarından haklarında dava açılmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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