Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin projeleri alkış aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 21 projeden oluşan bilim fuarı büyük ilgi gördü. Fuarı gezen Kaymakam Arısoy, "Geleceğe ışık tutacak projeler üretken kızlarımız sayesinde hayat bulmuş" dedi.



4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları ile renklenen Nazilli'de eski adıyla Kız Meslek Lisesi olarak bilinen Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları 7 tasarım, 7 inceleme ve 7 araştırma olmak üzere toplam 21 proje ile görücüye çıkardı. Birbirinden ilginç ve araştırmaya dayalı projelerin bulunduğu okul içerisindeki fuar açılışını Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, ilçedeki diğer okulların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Fuarda yer alan günümüzdeki robotik kodlamanın icatçısı Müslüman bilim insanı ElCezeri'nin anlatıldığı 'Zamanın Harikası' projesi, ünlü bir yarışma programından esinlenilerek projelendirilen renklerle İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıran 3 çarkıfelekli 'Algoritmik Tense Tasarımı' projesi ve bebekli ailelerin seyahatlerinde büyük sıkıntı yaşamalarına neden olan bebeklerin oto koltuklarda hem güvende hem de eğlenceli şekilde seyahat etmelerini sağlayan "'Güvende seyahat ederken öğreniyorum' projeleri büyük beğeni topladı.



Okul Müdürü Mehmet Koçak, müdür yardımcıları ve proje danışmanı öğretmenlerin ev sahipliğinde açılan sergiyi gezen ve öğrencilerin hazırladığı birçok projenin geleceğe ışık tutacağını ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "İlçemizde birçok okulumuzda hem merkezde hem mahallelerimizdeki okullarımızda TÜBİTAK'a sunulan ve kabul edilen projelerin çokluğu bizi çok mutlu ediyor. Nazari olarak derslerde alınan bilgilerin projeye dönüştürülerek görselleştirilmesi, uygulanması, öğrencilerimizin bu bilgileri ne kadar çok öğrendiklerinin bir göstergesidir. Bilginin en kalıcı olmasını sağlayan yöntem de herhalde bu yöntemdir. Birçok başarılı proje sayesinde bizlerde fuarları gezerken hem bilgilenmiş, hem de bilgilerimizi güncellemiş oluyoruz. Gençlerimizle gerçekten büyük gurur duyuyoruz. Yarınlara daha umutlu bakmak ve daha güvenli hissetmek iyi bir duygu bizim için" dedi.



"Eğlenirken İngilizce öğrenecekler"

Ünlü bir yarışma programından esinlenilerek projelendirilen, renklerle İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıran 3 çarkıfelekli 'Algoritmik Tense Tasarımı' projelerini tanıtan öğrencilerin Danışmanı İngilizce Öğretmeni Ebru Akca; "Projemizin adı algometrik tense tasarımı. İngilizcede tense (zamanlar) öğrenciler tarafından karıştırılan ve zor öğrenilen bir konudur. Bunun sebebi İngilizcedeki ve Türkçedeki cümle yapılarının farklı olmasıdır. Bu konunun eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlamak için bu projeyi tasarladık. Projemizde üç çark (zaman çarkı, özne çarkı, fiil çarkı) ve mıknatıslı pano aynı düzenekte yer almaktadır. Ayrıca kutuların içerisinde cümlelerin öğelerinin bulunduğu magnetler yer almaktadır. Cümlelerin her öğesinin kendine özgü renkleri vardır. Buradaki amacımız beynimizin renkleri kodlayarak öğelerin yerlerini otomatikleştirmesi ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Projemizde önce çarklar çevrilir daha sonra aşama aşama cümleler kurulur. Algometrik yapıya sahiptir. Bu da beyinde dilin otomatikleştirmesini kolaylaştırır. Projemiz her yaştan İngilizce öğrenmek isteyenlerin ilgisini çekecektir" dedi.



Bebekleri ile seyahat eden ailelere özel proje

Özellikle bebekli ailelerin seyahatlerinde büyük sıkıntı yaşamalarına neden olan bebeklerin oto koltuklarda hem güvende hem de eğlenceli şekilde seyahat etmelerini sağlayan "'Güvende seyahat ederken öğreniyorum' projesini hazırlayan öğrencilerden Muazzez Türkan ise "Çocukların oto koltuklarda seyahat ederlerken rahat durmadıkları şikayetlerini biliyoruz. Çocukları susturmak için onlara teknolojik aletlerin verilmesi bizleri rahatsız etti. Biz de projemizde İlkay Aydın Öğretmenimiz eşliğinde çocuklarımızın gelişim ve yaş düzeylerine uygun güvenli materyaller hazırladık. Bundan sonra bu proje sayesinde aileler hem güvenli hem de eğlenceli bir şekilde seyahat edebilecekler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.