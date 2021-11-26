Çine Ovası Sulama Projesi’nde çalışmalar hız kesmiyor

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Aydın’ın Çine ilçesinde yapımına başlanacak olan Çine Ovası Sulaması 2. Kısım projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Aydın’ın önemli bölgelerinden olan Çine Ovası’nda Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çine Ovası’nı modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Aydın Çine Sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hız kesmiyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovası’nda bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak.

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