Nazilli İİBF ile NTO arasında işbirliği protokolü

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Nazilli Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Nazilli İİBF adına Dekan Prof. Dr. Yusuf Kaderli ile Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın karşılıklı olarak imzaladığı protokolle üniversitesanayi işbirliği amaçlanıyor.



Protokolün ticaret odası üyelerinin menfaatleri doğrultusunda ticari kapasitelerini ve ihracat imkanlarını geliştirmek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekonomi ve finans alanındaki gelişmeleri üyelere aktarmak için yapılması planlanan çalışmaları kapsadığını ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı Nuri Arslan, "Nazilli için hayati kurumlardan birisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Bu güne kadar Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları ile çeşitli konularda ortak çalışmalar yapmıştık. Ancak bunlar belirli bir program dahilinde olmayan faaliyetlerdi. Bundan böyle protokol konuları dahilinde; üniversitesanayi işbirliğinin gerektirdiği tüm çalışmaları hayata geçirmek, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması için gayret göstereceğiz. Üniversitenin mevcut imkanları ile üyelerimizin mevcut imkanları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca; şirketlerimizin kurumsallaşma çalışmalarında bu işbirliğinden oldukça yüksek seviyede faydalanacaklarını inancındayım. Üniversite mezunu bir gencin eğitim gördüğü alan itibariyle işletmelerin beklediği düzeyde olması isteniyor ancak çoğu zaman bu mümkün olmuyor. Protokol dahilinde yapmaya çalışacağımız konulardan bir tanesi de reel sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerin üniversitede kazandırılması için karşılıklı danışma mekanizmasını devreye almak olacaktır. Bu birlikteliğin başta Oda üyelerimiz ile üniversitemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol töreninde, Nazilli İİBF Dekan Yardımcıları Doç.Dr.Engin Çakır, Dr.Öğr.Üyesi Gülşah Sezen Akar ile Arş.Görevlileri İsmail Öztanır ve Kemal Özdemir’de hazır bulundu.

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