Trafik ekipleri uyardı: "Aydın'da kazaların yüzde 53'ünü motosiklet ve motorlu bisikletliler yapıyor" Trafiğe kapalı alanlarda motosiklet denetimi yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesindeki trafiğe kapalı alanlarda denetim gerçekleştirildi. Aydın'da kazaların yüzde 53'ünü motosiklet ve motorlu bisikletliler yaptığını ifade eden ekipler kural ihlali yapan motosiklet sürücülerini uyardı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Toplum Desteli Polislik Şube Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa olarak trafiğe kapalı alanlarda uygulama yapan trafik ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Taşıt trafiğine kapalı olan Kazım Karabekir Caddesi ile Kültür ve Sanat Sokağı'ndaki paket servisi yapan iş yerlerini ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunan ekipler, motosiklet sürücülerini de tek tek uyardı.



Aydın'da kazaların çoğunu motosiklet ve motorlu bisikletler yapıyor

Trafikte aşırı hızın yolu değil yaşamı kısalttığına dikkat çeken polis ekipleri Aydın'da meydana gelen kazaların yüzde 47'sinin otomobil ve diğer araç kazalarından, yüzde 53'ünün ise motosiklet ve motorlu bisikletlerden oluştuğunu kaydetti. Motosiklet sürücülerini başta kask takmak olmak üzere diğer trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirterek bilgilendirici broşürler dağıttı.

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