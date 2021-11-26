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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler üniversiteye Aydın Büyükşehir Belediyesi kurslarında hazırlanıyor

İHA

Gençler üniversiteye Aydın Büyükşehir Belediyesi kurslarında hazırlanıyor

Okulların yeniden tam kapasite ile eğitim öğretim hayatına başlaması ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Kültür Merkezleri’nde de destekleyici eğitimler start aldı.
Mezun olup üniversiteye hazırlanan ve ortaöğretim kurumlarının sınavları için ter döken öğrenciler, il genelindeki tüm ilçelerde yer alan Gençlik Kültür Merkezleri’nde ücretsiz bir şekilde destekleyici kurslardan yararlanabiliyor. Test kitaplarıyla materyal desteği de sağlanan öğrenciler, ücretsiz deneme sınavlarıyla da seviyeleri belirleyebiliyor.
Pandemi nedeniyle uzun süre sıralarından uzak kalan ve bu dönemde yaşanan açığı kapatmak için çalışan öğrenciler, deneyimli kadroları ile kaliteli bir hizmet veren ABB Kültür Merkezleri’nde geleceğe daha güvenle bakıyor.
“Aydınlık yarınlar için daima genç kardeşlerimizin yanındayız.”
Gençlerin daima yanında olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gençlerin daha özgür ve nitelikli eğitim alabilmesi bizlerin en büyük arzusudur. Çünkü yarınların sahibi olan gençler ne kadar iyi yetişirlerse, toplumsal refahımız o kadar yüksek olacaktır. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyesi olarak kültür merkezlerimizde ilkokuldan başlayarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilere kadar geniş bir yaş aralığına hitap ediyoruz. Bu hizmet elbette ücretsiz olarak verilmektedir ve dileyen her gencimiz kurslardan faydalanabiliyor. Aydınlık yarınlar için daima genç kardeşlerimizin yanındayız” dedi.
“Tüm öğrencilerimizi kültür merkezlerimize bekliyoruz.”
Kültür Merkezinde Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapan Tolga Berberoğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri olarak tüm ilçelerimizde ilkokul gruplarından, yetişkinlere kadar her yaş grubundan öğrencilere hizmet veriyoruz. Üniversite sınavına çalışan gruplarımız olduğu gibi, ilkokulda da derslerine destek olacak şekilde bu kurslarımızı veriyoruz. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve öğretime katkı sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin bu kurslarının ücretsiz olduğunun altını çizen Berberoğlu, “ İl genelindeki kurslarımızın tamamı Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla hiçbir ücret alınmadan gerçekleştiriliyor. Ücretsiz bir şekilde hem üniversite sınavına, hem ortaöğretim kurumları sınavına hem de okuldaki eğitim öğretim okuldaki eğitim hayatlarına destekleme şeklinde devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri olarak hiçbir kar amacı gütmeden ilimizdeki tüm öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye hazırız. Tüm öğrencilerimizi kültür merkezlerimize kayıt yaptırmaya ve faydalanmaya davet ediyoruz. İhtiyacı olan tüm öğrencilerimizi kültür merkezlerimize bekliyoruz” çağrısı yaptı.
“Buraya sadece geliyorum, gidiyorum ve öğreniyorum.”
ABB Kültür Merkezlerinde ders alan ve mühendislik kazanarak eğitim hayatına devam eden kuzenin tavsiyesi üzerine geldiğini belirten Bahadır Özütürk, “Kuzenim buradan mühendis olarak çıktı. İnşallah ben de mühendis olarak çıkacağım. Burada zaman çok güzel geçiyor. 4 gün buraya geliyoruz, 3 gün kendimize zaman ayırıp o zamanlarda da kendim derslerimi çözüyorum. Öğretmenlerimiz çok iyi, kurum ve eğitim seviyesi gayet güzel. Dışarıda bir dershaneyi sorduğumda çok yüksek fiyatlar verdiler. Buraya sadece geliyorum, gidiyorum ve öğreniyorum. Hatta hep diyorum, keşke daha önce gelseydim. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na gençlerimize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum.” dedi.
“Okulda gördüğüm dersleri burada daha iyi kavramaya başladım”
Kültür merkezlerinde eğitim aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Melike Şimşek, “Çok önerdiler burayı, ‘Özlem Çerçioğlu’nun açtığı bir kurs merkezi var, mezunlara ve 12. sınıflara olanak sağlıyor’ diye. Türkiye’nin ekonomisi belli, dershane olmuş 10 bin ama ben burada ücretsiz ders alabiliyorum. Öğretmenlerimizde çok güzel ders anlatıyorlar. Okulda gördüğüm dersleri burada daha iyi kavramaya başladım. Benim hedefim psikoloji okumak. Özlem Başkanımız sağ olsun bizlere her şeyi olanak olarak sağlıyor. Burada olduğum için çok mutluyum” şeklinden konuştu.
“Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”
Kültür merkezine ortaokul döneminde katılan, lise döneminde ve mezun olduktan sonra da ABB Kültür Merkezlerinde eğitim alan Şule Atçalı, “Mezun sayısal olarak derslerimize devam ediyoruz. İyi bir yere gelmek isteyenlerin bu kuruma gelmelerini tavsiye ediyorum. Deneme sınavları ve testler konusunda bize her türlü materyaller de sağlanıyor. Bize bu olanakları sağladığı için Aydın’ın Topuklu Efe Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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