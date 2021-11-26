Aydın polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Uyuşturucu satıcısı 18 yıl hapse çarptırıldı

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Aydın’da narkotik ekiplerince uzun süredir takibe alınan Emre B. isimli uyuşturucu satıcısı yapılan operasyonla yakalandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre uzun süredir narkotik ekiplerinin takibinde olan bir şüphelinin ikametine baskın yapıldı. Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki bir adrese yapılan operasyonda şüpheli Emre B. 250 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Ekiplerin başarılı operasyonun ardından yakalanan Emre B., çıkarıldığı mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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