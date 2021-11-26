Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

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Aydın il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görülecek.



Meteoroloji’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli (2150 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

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