Marmaris'te örnek proje

Marmaris Belediyesi ve özel bir otelin işbirliği ile ilçedeki bir yeşil alana 40 adet meyve fidanı dikildi. Yaptığı sözleşmelere fidan bağışı şartı getiren otelin bu çalışmasının örnek olması gerektiği ifade edildi.



Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçeye meyve ağaçları dikmeye devam ediyor. Bu çalışma kapsamında Marmaris'teki bir otel ile birlikte Armutalan’da bulunan yeşil alana narenciye ağacı dikildi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Park ve Bahçeler Müdürü Gizem Sevimli, Marmaris’in her noktasında yeni parklar yaptıklarını, mevcut parkları revize ettiklerini, sokak ve caddeleri ağaçlandırdıklarını ve yeşil alan sayısını arttırdıklarını dile getirerek, “Bu çalışmalar kapsamında özellikle meyve ağaçları dikmeye özen gösteriyoruz. Hem meyvesinden hem de gölgesinden faydalanacağımız bu ağaçlar Marmarisimizin simgesi olacak” dedi. Otelin yaptığı çalışmanın çok değerli olduğunu söyleyen Sevimli, diğer kurumlara da örnek olması temennisinde bulundu.



Otelin Kalite Yöneticisi Betül Okumuş ise firma olarak doğayla savaşmadan uyum içinde yaşama ilkesini benimsediklerini belirterek, “Sözleşme yapmış olduğumuz firmalarla birlikte böyle bir projeye adım attık. 2021 yılında yaptığımız tüm sözleşmelerde firmalar bize fidan hediyesinde bulundu. Bunu da gönüllü olarak ve çok severek yaptılar. Bugün buraya 40 tane meyve fidanı diktik. Çocukların meyveleri dalından toplayıp yemesi açısından çok güzel bir proje olduğunu düşündük. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için desteğimiz devam edecek” dedi.

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