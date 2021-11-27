Kuaförler 2022 yılı saç modellerini öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuaförler 2022 yılı saç modellerini öğrendi

İHA

Kuaförler 2022 yılı saç modellerini öğrendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuaförlere topuz ve türban tasarımları eğitimi verildi. Nazilli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından kadın kuaförlerine yönelik eğitimlerle 2022'nin saç modelleri anlatıldı.
Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından Nazilli Belediyesine ait Nikah Salonunda düzenlenen eğitimlere çok sayıda oda üyesi bayan kuaförü katıldı. Topuz Tasarım Eğitmeni Serpil Durmaz ve Türban Tasarım Eğitmeni Suna Gülgen'in eğitimci olarak katıldığı programda, Nazilli Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, Nazilli Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Suna, Nahit Menteşe Kız Meslek Lisesi Kuaförlük Bölümü öğrencileri ve oda üyesi esnaflar ile çalışanlar da yer aldı.

"Antalya’daki finalde birincilik için sahneye çıkacağım"
Eğitime katılan ve "Türkiye’nin en iyi kuaförü sen misin" adlı 23 ülkede yapılmakta olan, Türkiye’nin başlattığı ve 500 kişinin katıldığı bu seneki saç tasarım yarışmasında finale kadar yükselerek Antalya’daki finalde 1'lik için sahneye çıkıp canlı performans sergileyecek olan Nazillili Kuaför Özay Türkmen, "Türkiye’nin başlattığı 500 kişinin katıldığı sene başından beri sürmekte olan yarışmada finale kadar yükselerek Antalya’daki finalde birincilik için sahneye çıkıp canlı performansla ipi göğüslemek tek arzum. Aydın bölgesinden sadece finale ben kaldım. Belediye başkanımızın destekleri de ayrıca benim için çok kıymetli ve ona minnettarım" dedi.

"Hizmet kalitesi artacak"
Nazilli’nin başarılı işlere imza attığını ve gelecekte de bu başarıların devamının geleceğini söyleyen Başkan Kürşat Engin Özcan, “Yıllardır ülkenin kalkınmasında, gelişiminde, üretiminde, savunmasında büyük emekleri olan bir ilçeyiz. Başarılı insanların olduğu bir yer. Bu güzel ilçemizde daha fazla güzellikler katan, başarılar elde eden arkadaşlarımızla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Oda başkanımıza düzenledikleri bu seminerden dolayı teşekkür ediyoruz. Alınan hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve çağa ayak uydurulması açısından önemli bir etkinlik. Büyük bir emek var. İnşallah yarışmaya katılan arkadaşımızla birincilik gelir” diye konuştu.

"2022 bizim yılımız olacak"
Pandemi sürecinde bu gibi etkinlikleri yapamadıklarını ancak önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan eğitim ve etkinliklerin olduğunu müjdeleyen Kuaförler ve Berberler odası Başkanı Olcay Akyıldız, “Bugün düzenlemiş olduğumuz topuz ve türban eğitiminde katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Nazilli’miz için verimli olur. Pandemi dolasıyla hiçbir etkinlik yapamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde, tedbirler el verdiğince 2022 bizim yıllımız olsun diyorum. Eğitimler, seminerler sektörümüzün gerektirdiği her türlü programı yapmayı planlıyoruz. Yarışmacı arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Nazilli’mize güzel haberlerle dönmesi dileğiyle” dedi.
Eğitime Ankara’dan katılan topuz eğitmeni Serpil Durmaz, canlı mankenler üzerinde yaptığı topuzlarla işin inceliklerini anlattı. Canlı performanslarla öğleden sonra da devam eden eğitimlerde Suna Gülgen ise Türban tasarımı üzerine eğitim verdi. Eğitimlerin ardından mankenler yaptıkları gösteri ile Nazilli'deki kuaförlere 2022 yılı trendi saç tasarımlarını gösterdi. eğitimler plaket ve çiçek takdimleri ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi’nden sıfır atığa eğitim desteği
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden sıfır atığa eğitim desteği
Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu
YEREL HABERLER Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu
Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi
ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ...
Sökespor, Yeşilova maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sökespor, Yeşilova maçı hazırlıklarını sürdürüyor
ADÜ TÜHİS Genel Kurulunda temsil edildi
YEREL HABERLER ADÜ TÜHİS Genel Kurulunda temsil edildi
Marmaris'te örnek proje
YEREL HABERLER Marmaris'te örnek proje
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Aydın Berberler Odası’nda olağan genel kurul hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Aydın Berberler Odası’nda olağan genel kurul ...
Yayımlanan kitabı ile 'imza'ya dikkat çekti Sökeli avukatın "Bir imzanız var" kitabı çıktı
YEREL HABERLER Yayımlanan kitabı ile 'imza'ya dikkat çekti Sökeli ...
Aydın polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Uyuşturucu satıcısı 18 yıl hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Aydın polisi uyuşturucu tacirlerine göz ...
Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı
YEREL HABERLER Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES ...
Gençler üniversiteye Aydın Büyükşehir Belediyesi kurslarında hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler üniversiteye Aydın Büyükşehir Belediyesi ...
Kadın öykülerinin kazananları ödüllerine kavuştu
YEREL HABERLER Kadın öykülerinin kazananları ödüllerine kavuştu
Trafik ekipleri uyardı: "Aydın'da kazaların yüzde 53'ünü motosiklet ve motorlu bisikletliler yapıyor" Trafiğe kapalı alanlarda motosiklet denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri uyardı: "Aydın'da kazaların yüzde ...
Nazilli İİBF ile NTO arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Nazilli İİBF ile NTO arasında işbirliği protokolü
Nazilli Zafer Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Zafer Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor
Başkan Çetinkaya, yeniden aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Çetinkaya, yeniden aday olduğunu açıkladı
Çine Ovası Sulama Projesi’nde çalışmalar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Çine Ovası Sulama Projesi’nde çalışmalar hız kesmiyor
Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin projeleri alkış aldı
YEREL HABERLER Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin projeleri alkış aldı
Aydın’da kuraklık masaya yatırıldı Barajlardaki doluluk oranında azalma görüldü
YEREL HABERLER Aydın’da kuraklık masaya yatırıldı Barajlardaki ...
Aydınlı işitme engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Aydınlı işitme engelli genci öldüresiye döven ...
Doğayı kirletenlere vatandaşlar tepki gösterdi
YEREL HABERLER Doğayı kirletenlere vatandaşlar tepki gösterdi
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı kadına şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı kadına şiddete dikkat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.