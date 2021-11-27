Bu yıl Söke Ovası’nın yarısı Buğday olacak

Türkiye’nin pamuk ambarı olarak nitelendirilen Söke Ovası’nda buğday ekimi yıldan yıla artarken üretimin 150 bin dekar alana çıkması bekleniyor.



Yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle geçtiğimiz sezon buğday ve susuz ayçiçek üretiminin arttığı Söke Ovası’nda, önümüzdeki sezon buğday ekili arazilerin miktarının daha da artığı öğrenildi. Geçtiğimiz üretim sezonunda 70 Bin dekar buğday ekili arazi varken, bu rakamın bu sezon 150160 Bin dekar alana çıkması bekleniyor. Kesin rakamın ÇKS kayıtlarından sonra belli olması beklenirken, bu durumun Söke tarihinde bir ilkin yaşanması anlamına gelecek.



Üreticinin gözü ve kulağının havada olduğunu kaydeden Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, “Geçen sezonda da Söke Ovasına buğday ekimi yapıldı. Hatta her yıl 35 bin dekar ekilen buğday, geçen sezon 70 bin dekar ekilmişti. Kuraklıktan dolayı üreticimiz buğdaya yönelmişti. Bu sezonda kuraklığın olması nedeniyle Söke Ovası’nın yüzde 40 ila 50’lik bölgesinde buğday ekimi yapıldı. Bu da 150160 bin dönüm ekim yapıldığını gösteriyor. Kesin rakamlar ÇKS’den sonra ortaya çıkacak. Son günlerde havalar yağışlı gidiyor. İnşallah barajlardaki su seviyesi istenilen düzeye gelir. Gözümüz kulağımız havada ve yağışlarda” dedi.

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