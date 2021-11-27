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Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı

İHA

Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mesleki eğitim veren kurumların sektörle ilişkileri masaya yatırıldı. Mesleki eğitimde sorunlar ve çözümlerin değerlendirildiği toplantıda, meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerin hem staj durumları hem de mezun olduklarında sektöre nasıl kazandırılacakları tartışıldı.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, ilçedeki Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilçedeki oda başkanları, meslek kuruluşu temsilcileri ile ilçedeki mesleki eğitim veren okulların müdürleri katıldı. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Öğünç'ün yaptığı açılış konuşmasının ardından Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

"Amaç, daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması"
Toplantı sonunda bir açıklama yapan Akgün; "Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimde, sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması ve iş birliklerinin zenginleştirilmesine büyük önem vermektedir. Okul ve sektör işbirliğinde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları toplantısı kapsamında çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle mesleki ve teknik eğitimin güncel sorunları, öğrencilerimizin işletmelerde yaşadığı sıkıntılar ve gelecek yıllarda özellikle alanda mesleki ve teknik eğitimle alakalı hangi alanların açılması konusunda başkanlarımızdan görüş aldık. 2022 Nisan ayı içerisinde de geniş katılımlı bir çalıştay yapma kararı aldık. İnşallah nisan ayında Nazilli Ticaret Odamızın ev sahipliğinde tüm paydaşlarımızla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Tüm katılımcılarımıza ben kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu bizim ortak sorunumuz"
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da konuşmasında göreve geldiklerinden bu yana nitelikli eleman sıkıntısı konusunu gündemde tuttuklarını ifade ederek, "Bu konu üyelerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Şu anda ülkemizin durumunu da göz önüne aldığımız zaman biz üretmek durumunda olan bir ülkeyiz. Üretmek için de öncelikli konularımızdan bir tanesi de nitelikli yani aranan eleman. Bu işletmeler ve çalışacak nitelikte olan gençlerimizin yetiştirilmesi. Bununda tek yolu meslek liseleridir. Biz bu konuya elimizden geldiğince önem veriyoruz. Bu toplantının yapılma amacı gayet olumlu. Bununla alakalı olarak da bu toplantıların daha sık ve daha ivedilikle yapılmasıdır. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın meslek liselerine özendirilmesi konusunda yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki zaman diliminde bu gençlerimize meslek liselerimizin neler kazandıracağı konusunda aileleri ile beraber kendilerine bunları anlatarak meslek liselerine yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. Nasıl üniversitesanayi işbirliği varsa biz de meslek lisesisanayi işbirliği amaçlıyoruz. Bu bizim ortak sorunumuz. Bu nedenle bu konuyu en kısa zamanda çalıştay şeklinde odamızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz" dedi.

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