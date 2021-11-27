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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da yüzde 75 hibeli tohumların dağıtımı tamamlandı

İHA

Aydın'da yüzde 75 hibeli tohumların dağıtımı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında yüzde 75 hibe, yüzde 25 de çiftçi katkılı olan tohumların dağıtımı tamamlandı.

Proje kapsamında Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karpuzlu, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde 4 ton silajlık mısır tohumu dağıtılarak 2 bin dekar alanda yazlık ekiliş yapıldı. İkinci ürüne alternatif yem kaynağı olarak kuraklığa ve olumsuz koşullara toleransı nedeniyle; Bozdoğan, Nazilli, Yenipazar, Efeler, Söke, Germencik, Kuyucak, Köşk ve Koçarlı İlçelerinde toplamda 2 bin 275 dekar alanda yazlık ekiliş yapılmak üzere 7 bin 550 kilogram dane sorgum, şeker sorgum ve sorgum sudan melezi tohumu dağıtıldı. Kış dönemi ekilişi için Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karpuzlu, Nazilli, Yenipazar, Efeler ve Köşk ilçelerinde ise 2 bin 600 dekar alan için 26 ton fiğ ve Nazilli ve Efeler ilçelerinde 600 dekar alanda üretim yapılmak üzere 7,9 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Toplamda 45,45 ton tohum dağıtılıp, 7 bin 475 dekar alanda ekim yapılarak 34 bin 500 ton yaş ve 8 bin 600 ton kuru ot elde edildi. Fiğ ve yem bezelyesi hasatından sonra proje kapsamında 44 bin ton yaş ve 11 bin ton kuru ot elde edilmesi hedefleniliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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