Ziraat Odası Başkanı ile annesinin evi yandı



Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesi Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ile annesinin evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Sevinç'in evinin alt katındaki depoda bulunan tütün ve samanlar da yandı.

Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç'in ilçenin kırsal Güzelbeyli Mahallesi'nde bulunan iki katlı evinde, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evi tamamen sarıp, bitişikteki annesinin yaşadığı tek katlı eve de sıçradı. İki katlı evin alt katındaki depo olarak kullanılan bölümde miktarı henüz belirlenemeyen tütün ve saman tutuştu.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen itfaiye ve Karacasu Orman İşletme Şefliği ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sevinç'in, yangın sırasında Karacasu Ziraat Odası'nın zeytinyağı sıkım tesisinde olduğu, evlerde ise kimsenin bulunmadığı bildirildi. Karacasu Ziraat Odası Başkanı Sevinç, evindeki yangını haber alınca büyük üzüntü yaşadı.

Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, yangın nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtip, "Can kaybı olmaması tek tesellimiz. Tabii ki Ziraat Odası Başkanımız Sevinç'in tekrar evine kavuşması için gereken destek yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz" dedi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karacasu Bahattin ALBAYRAK

2021-11-27 17:06:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.