Söke'de aynı gün ve yerde ikinci kaza Bu kez römork devrildi

Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası karayolunda sabah saatlerinde bir kamyonun devrilmesinin ardından aynı yerde bu kez de bir traktöre bağlı römork devrildi.



Söke Bağarası yolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde bit kamyonun devrilmesinin ardından bu kez de traktöre bağlı römork devrildi. Yaşanan kaza sonrası yol bir kez daha dakikalarca trafiğe kapalı kapatılırken, yolun açılmasını bekleyen araçlar sebebiyle uzun kuyruklar oluştu. Jandarma trafik ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri almasının ardından devrilen römork, şarampolden çıkarıldı. Kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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