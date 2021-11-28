Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-0

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AYDIN, (DHA)SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xxx), Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Ergül (xxx), Greta (xxxx), Güldeniz (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Humay (xx), Sobolska (xx), Melis (xx), Aslı (xx), Maglio (xx), Çağla (xx), Buse (xx), Cansu (xx), Deniz (x), Hilal (x), Sudenaz (x)

SETLER: 25-17, 25-16, 25-20

SÜRE: 84 dakika (27, 27, 30)Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 11'inci haftada evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-16 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 13 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Bursa temsilcisi 6 puanda kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-11-28 16:52:25



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