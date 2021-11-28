Aydın'ın sultanları sahasında Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor’u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma Sultanların hakimiyetinde geçerken, maç 30 ile tamamlandı.



Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın’ın Sultanları parkeyi rakibine dar ederek ilk seti 2517 kazandı. Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 2516'lık skorla 9 sayı farkla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Sultanlar, 2520'lik skorla seti tamamlayarak maçı almayı bildi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

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