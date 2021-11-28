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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Aydın'da 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda 600 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri Nazilli ilçesine uyuşturucu madde getireceğini tespit ettikleri 3 zehir tacirini takibe aldı. Şüpheli şahısların Nazilli'ye geleceklerini öğrenen ekipler operasyon için düğmeye basarak bölgedeki tüm yolları kapattı. Ekipler Bozdoğan'da şüphelilerin bulunduğu otomobile 'dur' ikazında bulundu. 'Dur' ikazına uymayıp bahçe duvarına çarparak kaçmaya çalışan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobil içinde bulunan R.M., U.A., H.A. isimli 3 şahıs etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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