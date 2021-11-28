Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

NU alarmı! Türkiye için de uyarı geldi

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini kaydedilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Kuzey Ege’de bugün akşam saatlerinden itibaren, Güney Ege’de 29 Kasım Pazartesi gününün ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 bofor kuvvetine (5075 km/sa) ulaşarak lodos fırtınası şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 30 Kasım Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

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