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Pilot bölge Aydın’da yerli aşıya talep artıyor Aydın’da 104 kişi yerli aşı Turkovac yaptırdı

İHA

Pilot bölge Aydın’da yerli aşıya talep artıyor Aydın’da 104 kişi yerli aşı Turkovac yaptırdı

Turkovac Faz3 çalışmaları kapsamında pilot illerden olan Aydın’da, vatandaşların başvuruları her geçen gün artarken, şu ana kadar 104 vatandaş gönüllü olarak aşılarını yaptırdı.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen yerli Covid19 aşısı Turkovac'ın Faz3 çalışmaları için Aydın pilot iller arasında yer alırken Aydın Devlet Hastanesi'nde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Pandemi ile mücadelenin önemli silahlarından olan aşının il genelindeki oranları her geçen gün artarken, yerli aşının geliştirilmesi için Aydınlılar duyarlılık örneği sergiliyor. Faz3 çalışmaları kapsamında üçüncü doz aşılarını Turkovac yaptırılması çağrıları yapılırken, Aydın’da şu ana kadar 104 vatandaş gönüllü olarak yerli aşısını yaptırdı.

Aydın’da Turkovac çalışmalarına talebin her geçen gün arttığını ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Turkovac aşısı için talepler de her geçen gün artıyor. Gelen gönüllülerimize detaylı açıklamalar sonrası aşı uygulamasını yapıyoruz ve aşı sonrasında da iletişim halindeyiz. Aydın Devlet Hastanemiz, Bakanlığımız tarafından bu çalışmaya dahil edilen hastanelerimizden biri. Halkımız, Turkovac çalışması için gayet duyarlı ve istekli. Her geçen gün talep artıyor. Çalışmamız dahilinde uygun olan gönüllülerimizi bekletmeden aşılıyoruz. Bu kapsamda aşılama konusunda da gayet iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar 104 gönüllümüz aşılandı” dedi.

“Hiç bir olumsuz dönüş almadık”
Yerli aşıya gönüllü olan herkesi sürekli takip ettiklerini ve şu ana kadar olumsuz bir yan etki yaşamadıklarını ifade eden Müdür Açıkgöz, “Turkovac için gerekli kriterleri taşıyan vatandaşlarımız Aydın Devlet Hastanemize gelerek aşılarını yaptırabilirler. Gönüllü olarak Turkovac aşısı yaptıranları, günlük olarak gerekli takiplerini yaparak, yan etki görülüp görülmediği konusunda sürekli iletişim halindeyiz. Turkovac aşısı olan vatandaşlarımızdan şu ana kadar hiçbir olumsuz geri dönüş almadık. Aydın halkına, şimdiye kadar göstermiş olduğu duyarlılık ve ilgiden dolayı teşekkür ederim” diyerek kriterleri sağlayan bütün vatandaşları Turkovac aşısı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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