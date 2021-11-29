Aydın’da karbon monoksit zehirlenmesi Sabah uyanmayan ev halkı için sağlık ekipleri seferber oldu

Aydın Efeler İlçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nde bir evde sobadan sızan gazdan dolayı zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ev halkından birinin durumunun iyi olduğu diğer ikisinin ise yüksek miktarda karbonmonoksit gazına maruz kaldıkları belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Kızılcaköy merkezinde yaşayan Kocauyar Ailesi fertleri, gece sobalarına yakıp uyudular. Sabaha karşı etkili olan rüzgarda bacanın ters tepmesi nedeniyle evin içinde oluşan karbonmonoksitten zehirlenen aile fertlerinin uyanamadığını fark eden yakınları durumdan şüphelenerek ev halkını uyandırmaya çalıştı. Evin reisi Ali İhsan Kocauyar baygın vaziyette uyanırken, diğer aile fertlerinin aşırı derecede karbonmonoksite maruz kaldığı belirlendi. Köye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile ev halkı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehrilenen her 3 kişinin de solunumlarının normale dönmeye başladığı ve hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.

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