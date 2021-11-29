Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 102 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bu şüphelilerden 6’sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 22 Kasım 202128 Kasım 2021 tarihleri arasında 85 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 102 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı ve 4 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 3 bin 125,43 gram Kubar Esrar, 179,42 gram Metamfetamin, 0,78 gram Sentetik Kannabinoid, 21 adet sentetik ecza, 523,97 gram eroin ve 1,27 gram toz esrar ele geçirildi.

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