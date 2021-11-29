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Meteroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

İHA

Meteroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden Aydın için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Fırtına uyarılarımızın ardından bugün itibariyle Kuşadası’nda saatte 78 kilometre ve Didim’de saatte 68 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarında Aydın il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 6090 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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