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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanlığı’na Mustafa Ünver seçildi

İHA

Kuşadası Kent Konseyi Başkanlığı’na Mustafa Ünver seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi’nin seçimli olağan genel kurul toplantısına katıldı. Genel kurulda kent konseyinin başkanlığına önceki dönemin genel sekreteri Mustafa Ünver seçildi.
Kuşadası Kent Konseyi, seçimli olağan genel kurul toplantısını yaptı. Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurula, Belediye Başkanı Ömer Günel’in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Divan başkanlığını Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar’ın yaptığı toplantıda ilk olarak geçen dönemin faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. Genel kurul, meclis ve çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin seçimiyle devam etti. Tek liste halinde gerçekleşen genel kurul toplantısında Kuşadası Kent Konseyi Başkanlığı’na geçen dönemin genel sekreteri Mustafa Ünver seçildi.

Toplantının açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kent konseyleri belediyelerle iş birliği içerisinde çalışırsa kente büyük fayda sağlar. Biz Kuşadası’nda bunu başardık. Tunç başkanım ve kent konseyimizin diğer bileşenleriyle büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Kent konseyi ortak akıl demektir. Ortak akıl olmadan bir kentte doğru kararlar alınamaz. Dolayısıyla biz bu çatı altında birbirimizi dinleyerek, anlayarak hareket etmeli ve ortak kararlar vermeliyiz. Biz kent konseyinden gelen tüm projeleri hiç bekletmeden belediye meclisine taşıdık ve hayata geçirdik. Projeler kentin öncelikleri üzerine kurulursa bizim onları yaşama geçirmemiz daha kolay olacaktır. Yeni dönem kent konseyimizden mesleki eğitimle ilgili projeler üretmelerini bekliyoruz. Hizmet sektöründen beslenen Kuşadası’nın bu tarz ciddi bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kuşadası’nda yapacak iş çok. O yüzden az zamanda çok iş yapmanın formülünü bulmalıyız. Kent konseyleri doğası gereği farklı düşüncelerden birçok bileşeni tek bir çatı altında buluşturur. Bu durum fikir ayrılıklarını doğurabilir. Bu farklılıklarla çalışmayı öğrenmeliyiz” dedi.

Kuşadası Kent Konseyi önceki dönem başkanı M. Tunç Tuncer ise “Pandemi engeline rağmen çok güzel bir dönem geçirdik. Meclislerimiz ve çalışma gruplarımızdan gelen projeleri hayata geçirmek için ciddi çalışmalar yürüttük. Kuşadası Belediyesi ve Sayın Başkanı Ömer Günel her zaman yanımızda oldular. Belediyemizle büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim” diye konuştu.

Genel kurulda Kuşadası Kent Konseyi başkanlığına seçilen Mustafa Ünver de “Uzun yıllardır Kuşadası’na değer katmak için uğraşan biriyim. Ortak akılla üretilen projelerin kente fayda sağlayacağına inanıyorum. Her vatandaşın kent için yürütülen projelerde düşüncesini beyan etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her birey hayalini ve düşüncesini özgürce söylemeli. Asıl olan halktır inancıyla yerel yönetimle kent konseyini yan yana getirmeye çalışacağım. Belediyemizle büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

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