Tarihe tanıklık esen köprünün restorasyon çalışmaları sürüyor

Aydın’ın İncirliova İlçesindeki İkizdere Çayı üzerine 6 asır önce yapılan ve 1985 yılına kadar kullanılan tarihi köprünün ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışması sürüyor.



Gerek mimari özelliği gerekse 3 kemerden oluşan heybetli yapısı ile 1400’lü yıllarda yapılan ve 1985 yılına kadar hizmet veren köprü Osmanlı Dönemi'ndeki tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve günümüze kadar ulaşan bir yapıt olarak büyük önem taşıyor. Aydınİzmir hattı üzerinde önce kervanlara, ardından da motorlu taşıtlara hizmet veren köprü 1400’lü yıllardan 1970’li yıllara kadar aktif olarak hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılınca 1985’li yıllardan sonra tarihi köprünün vazifesini yeni köprü yapmaya başladı.



İkizdere köprüsü nadir eserlerden biri

İkizdere çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı’nın faaliyete geçmesi ile İncirliovaTire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca tarihi köprü de kaderine terk edilmesi sonucu çöktü. Her geçen gün biraz daha çöken 6 asırlık tarihi köprünün ayağa kaldırılması için çalışma başlatılan çalışmalar sürüyor. İkizdere Köprüsü adı ile bilinen tarihi kayıtlarda ‘Çatma Köprü' olarak da geçen köprünün o dönemde demir ve çimento kullanılmadan sıkıştırma yöntemi ile yapılmış 3 kemerden oluşan nadir eserlerden biri olduğu belirtildi.

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