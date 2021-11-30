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Başkan Özmeriç; Şoförlük sadece araç kullanmak değil önemli bir sorumluluktur

İHA

Başkan Özmeriç; Şoförlük sadece araç kullanmak değil önemli bir sorumluluktur

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan şoförlerin bir yanda nafakasının peşinde koşarken diğer yanda önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.
İnsanlığın var oluşundan bu yana en temel ihtiyaçlardan birinin de ulaşım olduğunu ve günümüzde bu görevi şoförlerin üstlendiğini kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, özellikle pandemi sürecinde şoförlerin fedakarlığının yadsınamayacağını söyledi. Hayat ve yol şartlarındaki zorluğa rağmen, şoförlerin büyük bir sorumlulukla üstlendikleri görevleri başarıyla sürdürme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Özmeriç, “Zor koşullar altında hizmet veren şoförlerimiz pandemi sürecinde en çok fedakarlık gösteren meslek gruplarının başında yer almıştır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde hiçbir maddi menfaat gözetmeden taşıma hizmeti veren şoför esnafımız her zaman taşıdığı sorumluluğun bilinci ile hizmet verme gayreti içinde olmuştur” diyerek ekmeğini direksiyon sallayarak kazanan tüm meslektaşlarının 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.
Şoförlük mesleğini icra edenlerin gerek pandemiden gerekse her geçen artan girdi fiyatlarından en çok etkilenen meslek grubu olduğunu kaydeden Özmeriç, şoförlüğün normal bir meslek olarak değil kamu hizmeti olarak değerlendirilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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