“Biz kadınlar” oyunu kadınlar için sahne aldı

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliğiyle Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında hazırlanan “Biz Kadınlar” isimli oyun Efelerli tiyatroseverler ile buluştu. Kadına şiddet sorunu sanatçıların performanslarıyla gözler önüne serildi.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle kadın hakları konusunda birbiri ardına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Efeler Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler Kent Konseyi ile ortaklaşa sahnelenen tek perdelik tiyatro oyunu “Biz Kadınlar”, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde perdelerini açtı. Serkan Fırtına’nın yazdığı, Büşra Elmaskaya’nın yönettiği, Tuncer Candan, Büşra Elmaskaya, Özge Çelik, Funda Aksoy ve İbrahim Gergin’in rol aldığı “Biz Kadınlar” isimli tiyatro, salonu tamamen dolduran izleyiciler tarafından beğeni topladı. Oyunun bazı bölümlerinden etkilendiği gözlenen kimi seyirciler ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.



Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan ve Efeler Kent Konseyi Başkanı Perihan Yıldırım, sanatçılara çiçek takdim ederek, toplumsal soruna sanatın dilini kullanarak dikkat çektikleri için teşekkür etti.

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