Aydın Ticaret Borsası, üye bilgilendirme toplantısı düzenledi

Üyelerinin talep, öneri ve beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Aydın Ticaret Borsası, Aydın ve ülke ekonomisine katkı sağlayan faaliyetlerini, gerçekleştirilen 'Aydın Ticaret Borsası Üye Bilgilendirme Toplantısı’nda anlattı.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı vesilesiyle Antalya’da gerçekleşen Aydın Ticaret Borsası Üye Bilgilendirme Toplantısı’nda, faaliyet ve projelerini üyelerle paylaşarak, bu zamana kadar ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayan önemli çalışmalara üyeleri ile imza attıklarını vurguladı. Aydın Ticaret Borsası'nın 5 yıldızlı hizmet verdiğini ifade eden Çondur; "2010 yılında Akredite olan Borsamız 5 yıldızlı hizmet vermektedir. Türkiye’de bulunan 113 Borsa arasında tescil işlem hacmi olarak ilk 15’te yer almakta olup Ege Bölgesi’nde ise 2. sıradadır. Akreditasyon sisteminde 365 Oda/Borsa arasında ilk 10’da yer alıyoruz. Aydın Ticaret Borsası, il genelinde yer alan Oda ve Borsa arasında A Sınıfı Tek Borsadır” dedi.



Aydın Ticaret Borsası’nın üyeleriyle birlikte birçok ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağladıklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2021 yılında pandemiden dolayı gerçekleşmeyen 9. Aydın Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 1316 Ocak 2022 tarihinde düzenleneceğini ifade etti.



Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması, sektöre yönelik destekleme ve tedbirlere karşı gerekli adımların atılması için özverili bir çalışma sergilediklerini ifade eden Çondur, “Sizlerden aldığımız talep ve önerileri katılmış olduğumuz her toplantıda karar verici mercilere ilettik. Birliğimiz öncülüğünde Covid19 salgını nedeniyle finansal kriz yaşayan üyelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere Nefes Kredisi Kampanyasına toplam 5 Milyon TL Finansal Kredi Desteği sağladık. TOBB vasıtasıyla 2020 yılı nefes kredisinde 6 milyar 250 milyon lira kredi kullandırıldı” dedi.



Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda birçok projeye imza attıklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Borsamız üyelerine Aydın Ticaret Borsası İştirakleri olan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), TMO TOBB LİDAŞ A.Ş, Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş., Çine Zeytinyağı Lisanslı Depo Güdümlü Projesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarından bahsetti.



Aydın Ticaret Borsası olarak ilimiz ile bütünleşen tarımsal ürünlerin tanıtımı ve markalaşması adına önemli çalışmalarda bulunduklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili kurumlar nezdinde tescili kabul edilen Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı tescil süreci hakkında üyelere bilgilendirmede bulundu. Çondur, Aydın Kestanesinin Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 4.coğrafi işaretli ürünü olduğunu Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytini için de Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Başvurusunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek Aydın ilinin Avrupa Birliği’nde ürün sayısını 4‘e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



Çondur, ülkemizde üretim birincisi olduğumuz 2 üründe ilk alım törenleri düzenleyerek bu ürünlerin değerinin artması ve üreticilerin desteklenmesi adına her yıl geleneksel olarak Aydın Ticaret Borsası’nda sembolik fiyatlarla İncir ve Kestane alımı yapıldığını dile getirdi. Sektöre dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek üzere sektör toplantılarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ilgili konuları yetkili mercilere ilettiklerini, sorunların çözüme kavuşması için çalıştıklarını ifade etti.



Gerçekleşen üye bilgilendirme toplantısında, Aydın Ticaret Borsası’na ait Tadım Paneli çalışmalarından da bahseden Çondur, “ 2010 yılında kurulan Tadım Paneli, IOC’ye kabul edilen Tadım Panelidir. 2019 yılında ise Tarım Bakanlığı onaylı TÜRKAK tarafından Akredite edilmiştir. Tadım Paneli ile birlikte zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinlikleri de düzenliyoruz. 28 ilde gerçekleşen tadım ve tanıtım etkinlikleri ile hilesiz ve gerçek zeytinyağının ayırt edici özelliklerini tüm ülkemize öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.



Aydın Ticaret Borsası üyelerinin sektöre dair gelişmeleri yakından takip edebileceği, iş hayatına kolaylık sağlayacak ve iş gelişimlerini destekleyecek eğitimler düzenlediklerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyelerden gelen talepler doğrultusunda eğitim düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.



Sektöre dair öneri ve taleplerin kamuoyu oluşturması adına özverili bir çalışma sergilediklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Ülkemizin ihraç ettiği tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytinyağının ithal edilmesinin gündeme getirilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ilimiz oda borsalarınızı organize ederek ortak basın bildirisi yayınladık. Dökme ve varilli zeytinyağına getirilen ihracat yasağının kaldırılmasına yönelik talebimizi dile getirerek bu yanlış uygulamadan geri dönülmesini sağladık. Taklit ve tağşiş içeren ürünleri sadece üreten değil, satan firmaların da sorumlu tutulması gerektiğini bakanlığımıza ilettik. Bunun sonucunda Resmi Gazete ‘de yayımlanan tebliğ ile gıdada taklit veya tağşiş ile ilgili cezalar caydırıcı hale getirildi ve satanlar da sorumluluk kapsamına alındı" dedi.



Kuru İncire prim desteği konusuna değinen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Aydın ili olarak ülkemiz ve dünya üretiminde birinci sırada yer aldığımız kuru incire prim desteği getirilmesi gerektiğini her platformda dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz” dedi. Ülkemizin lokomotif sektörü olan tekstilin hammaddesi olan pamukta destekleme primlerinde artış talebinde bulunduklarını ifade eden Çondur, “Mahlıç pamuk ticaretinin önündeki en büyük engel olan katma değer vergisindeki tevkifat sorununu yetkili mercilere ileterek pamukta KDV tevkifatının kaldırılması talebimizi bildirdik” dedi.



Ette ve ambalajlı zeytinyağında KDV’nin %1’e düşürülmesi talebinde bulunduklarını söyleyen Çondur, Aydın Ticaret Borsası faaliyetlerini katılmış olduğumuz yerel ve ulusal basın programlarında paylaştıklarını söyledi. Aydın Ticaret Borsası olarak borsa faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini belirten Çondur, 2014 yılında faaliyete geçen Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi çalışmalarından bahsederek eğitim yardımı, yangın, sel ve deprem felaketinden etkilenen afetzedeler için Valiliğimiz öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyalarında yer aldıklarını söyledi.



Çondur, Aydın Ticaret Borsası üyelerinin destekleriyle, Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, personelleri, Aydın ilinin kurum ve kuruluşları ile birlikte bir arada olmaya ilk günkü heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, toplantı soru cevap kısmının ardından sona erdi.

