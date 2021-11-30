Aydın Büyükşehir Belediyesi sulama göletlerini temizleyerek hayata döndürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde temizleme ve genişletme çalışmalarını devam ediyor. Büyükşehir ekipleri Koçarlı’nın Yağcıdere Mahallesi’ndeki hayvan içme suyu ve tarımsal sulama göletlerini temizleyerek yağmur sularının daha verimli kullanılmasını sağladı.



İklim koşulları nedeniyle yaşanan düzensiz yağışlar ve gittikçe azalan su kaynakları, tarım ve hayvancılıkla geçinen vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yer alan sulama göletleri hem doğal dengenin korunmasını hem de üreticilerin hayvanlarını daha rahat yetiştirmesini sağlıyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda, tarım ve hayvancılığı geliştiren ve üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan öncelikli hizmetlerini, Koçarlı’nın Yağcıdere Mahallesi’nde sürdürdü. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından mahallede yer alan 4 farklı gölette temizlik çalışması gerçekleştirildi.



Yağmur suları ile dolan göletlerde yaşanan mil birikmesine de çare olan ASKİ ekipleri, 4 gölette ekskavatörler aracılığıyla dipte temizlik ve gölet alanında genişletme çalışması yaptı. Bu çalışmayla gölette daha fazla yağmur suyu birikmesini sağlanarak, kaynak sularına duyulan ihtiyaç da azaltıldı.



"Topuklu Efe’mize bu hizmetten dolayı çok minnettarız"

Çalışmanın tam zamanında yapıldığını ve göletler dolunca hayvancılık için susuzluğun bitmiş olacağını belirten Mahalle Muhtarı İsa Uyar, “ASKİ ekipleri 4 tane hayvan sulama göletimizi arıttı. Hayvanlarımız rahat rahat gölete yanaşıp suyunu içebilecekler. Bizde bu sayede hayvancılığımızı ilerleteceğiz. Hayvancılığın olmazsa olmazı bu göletlerimizdir. Çalışma tam zamanında yapıldı çünkü yağmurlar düşmeye başladı. Bu göletlerde yağmurlar sayesinde dolacak. Göletlerimiz dolunca hayvancılık için susuzluk bitmiş olacak. Geçen yıl susuzluk çekildiği için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’ndan yardım istedik. Göletlerin arıtılması için ekipleri bize gönderdi. Göletlerimiz şuan için hizmete hazır. Bundan sonra köylülerimiz hayvanlarını rahatlıkla su ihtiyacını karşılayıp evlerine dönebilecekler. Topuklu Efe’mize, Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bize verdiği bu hizmetten dolayı çok minnettarız. Mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet bizim için çok güzel oldu” dedi.

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