Babasını gözlemeyle zehirleyen Betül ile sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde 'hayır' için dağıtılmasını isteyerek taksiyle gönderdiği böcek ilaçlı gözlemeyle zehirlediği babası Ali Karateke'nin (69) ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin (45) de hastanelik olmasına neden olan Betül Karabulut (36), sevgilisi Sezgin Kahraman (34) ve ortak arkadaşları İdris Yetişkin'in (31) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Betül Karabulut ve Sezgin Kahraman'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı, İdris Yetişkin'in ise inandırıcı delil bulunamadığı için beraatine karar verildi.

Olay, 3 Nisan 2020'de Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, evde rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğluna zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba ve oğlu taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birol Karateke'nin ifadesine başvurdu. Oğul Karateke'nin evlerine 'hayır' amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖZLEMEYİ GETİREN TAKSİCİ NAZİLLİ'DE YAKALANDI

Polis görüntülerden, gözlemelerin Mikail Akçay'ın kullandığı 09 T 2088 plakalı bir taksi ile getirildiğini belirledi. Plakadan yola çıkan ekipler, gözlemleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri 'hayır' için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül Karabulut, Sezgin Karaman ve ortak arkadaşları İdris Yetişkin olduğunu söyledi. Taksicinin ifadesinden yola çıkan polis 11 Nisan 2020'de Karabulut, Kahraman ve Yetişkin'i gözaltına alıp, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Betül Karabulut buradaki ifadesinde olayı sevgilisi Sezgin Kahraman'ın planladığını belirtip, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Sezgin'in yaptığı gözlemelere bu nedenle böcek ilacı koyup, ortak arkadaşımız İdris ile gönderdik" dedi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında mahkeme kararını verdi. Karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Betül Karabulut, Sezgin Kahraman ve İdris Yetişkin SEGBİS ile katıldı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Adli tıp raporu ve delilleri inceleyen mahkeme heyeti Betül Karabulut'a 'Üst soyu tasarlayarak kasten öldürme' ve 'tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından 'tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan verilen cezada suçun teşebbüste kalması nedeniyle indirime gidip 15 yıl hapse çevirdi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklardan Sezgin Kahraman'ı ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Birol Karateke için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, suçun teşebbüste kalması nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çevrildi. Diğer sanık İdris Yetişkin ise inandırıcı delil bulunamadığı için beraat etti.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-11-30 15:46:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.