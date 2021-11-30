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Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor" Efeler Ziraat Odası'nda 'kuraklık' görüşüldü

İHA

Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor" Efeler Ziraat Odası'nda 'kuraklık' görüşüldü

Efeler Ziraat Odası'nda son günlerin en önemli sorunlarından biri olan 'kuraklık' masaya yatırılırken, toplantıda konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu 2022 yılında da çiftçileri sıkıntılı bir yılı beklediğini ifade ederek, "Geçtiğimiz sezonun beklentilerin üstünde geçirdiklerini ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Söke, Germencik, İncirliova ve Koçarlı gibi pamuk üretimin yoğun olduğu bölgelerimizde verim olarak da herhangi bir sıkıntımız olmadı. Pamuk, Kestane ve İncir'de güzel geri dönüşler oldu. Aydın'da yetişen her türlü üründen kuraklığa rağmen iyi bir sezon geçirdik. Ancak 2022 yılında yine sıkıntılı bir yıl bizi bekliyor. Bizler en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız" dedi.

"Pandemi döneminde tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı"
Pandemi döneminde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, "Geçen yıl zor bir yaz olmasına rağmen güzel bir sezon geçirildiğini görüyoruz. Pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğu, ülkelerin tarım ve hayvancılık noktasında kendisine yeterli olması gerektiğinin ne kadar önemli olduğu, ülkeler arasındaki ticaretin zaman zaman aksayabileceği, bu aksama sürecinde de insanların mağdur olmaması noktasında hem üretim hem de lojistik noktalarında ne kadar kendi kendine yetebilen bir ülkenin en hasar hasar ve sıkıntı ile bu süreci atlatabildiğini hep birlikte gördük" diye konuştu.

"2022 için daha ciddi bir planlama yapacağız"
Yağışların düzensiz ve çok miktarda yağdığını sözlerine ekleyen Köleoğlu, "Artık yağışlar çok miktarda ve düzensiz bir şekilde gelmeye başladı. Ani yağışlar taşkınlara sebebiyet veriyor. Biz bu suları eğer depolayamazsak maalesef bu su denize akıp gidiyor. Son 23 yıldır yağışlarda ciddi olarak bir azalma var. Barajlarımızın su seviyesi her geçen yıl daha da az bir seviyeye doğru düşüyor. 2021'de nasıl bir planlama yapıldıysa 2022'de de bu planlamayı biraz daha ciddi olarak yapmak zorunda kalacağız. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde çok daha güzel yağışlar olacaktır. Havanın kararmasını, biraz yağmur yağmasını bile özlemle bekler bir pozisyona geldik" dedi.

Barajların doluluk oranlarını paylaştı
15 Kasım 2021 itibari ile Aydın'daki barajların doluluk oranlarını da paylaşan DSİ 21. Bölge Müdürü Köleoğlu, "Barajlarımızın doluluk oranlarına baktığımızda geçen sene Kemer Barajı'nda doluluk oranımız yüzde 17 iken bu oran yüzde 12'ye, Çine Adnan Menderes Barajı'nda yüzde 12 iken, şu anda yüzde 6 seviyelerinde, Adıgüzel Barajımız geçen yıl yüzde 14 iken bu sene yüzde 11 seviyelerine gerilemiş durumda. Son yağışlar ile birlikte bu oranlarda bir miktar su seviyelerimizi yükseltmiş durumda. Önümüzdeki dönem yağışlı bir dönem. Şu andaki yağışların çok fazla barajlardaki su seviyesine büyük katkısı olmasa bile önümüzdeki yağışlarla beraber su seviyelerinde ciddi bir artış bekliyoruz. İnşallah kışın yağışlı bir sezon geçiririz ve barajlarımız dolar" ifadelerini kullandı.

"Vahşi sulama yapılıyor"
"Suyumuz olduğunda vahşice kullanıyoruz, olmadığında da kara kara düşünüp iki damla yağan yağmurla mutlu olmaya çalışıyoruz" diye konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Özsakarya Çilingir, "Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak teknik bir ofis olduğumuz için üreticilerimizin üretim sürekliliğini sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Gerekli araştırma enstitülerimizde gerekse üniversitelerimizde kuraklığa dayanıklı ve kuraklığı bertaraf edebilecek hem ürünler üzerinde çalışılıyor, hem de uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Görüldüğü gibi su olmadığında biler bir hiçiz. Ama olduğunda da o kadar güzel kullanmalıyız ki o elde edilen su bizi uzun süre idare etmeli" dedi.

"Durum böyle giderse 2022'de havzanın yarısını ancak sulayabileceğiz"
Yağışların son durumunu değerlendiren DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse ise şunları söyledi; "Şu andaki su potansiyeline göre havzanın yarısını sulayabilecek bir suyumuz var. Tamamını geçen seneki gibi iki su da olsa sulayabilecek bir suya sahip değiliz. Şu an itibari ile herkesin havzanın yarısına verilebilecek bir su olduğunu düşünerek kendi arazilerini ve kendi planlamalarını bu ihtimal göz önünde bulundurularak yapmalarında fayda var. Tam sulamaya geçilirse de herkese tam su verilecek, bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın."

Efeler Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Özsakarya Çilingir, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

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