Kuşadası "Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'na" hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası "Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'na" hazırlanıyor

İHA

Kuşadası "Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'na" hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9’luk depremin şiddetli bir biçimde hissedildiği Kuşadası’nda alınacak önlemleri belirlemek ve bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla 78 Aralık tarihlerinde “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı bir kurultay düzenlemeye hazırlanıyor.

Depremin ardından Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Sealight Resort Hotel’de düzenlenecek kurultaya, Türkiye’nin deprem alanında uzman akademisyenleri, şehir plancıları, hukukçular ile afet yönetimi ve kurtarma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak. İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan rehberliğinde gerçekleşecek iki günlük kurultayın Kuşadası’nın depremselliği ve yapı güvenliği ile ilgili konularda Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmalara ışık tutması hedefleniyor.

4 oturumdan oluşacak olan Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı’na Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın yanı sıra Kandilli Gözlemevi’nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Doğan Kalafat, İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertaç Ergüven, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, şehir plancısı Necati Uyar, Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki katılacak. 8 Aralık’ta gerçekleşecek açılış oturumunda ise İzmir depreminde enkaz altında kalan bir depremzede kurtarılma anısını katılımcılarla paylaşacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm Türkiye gibi Kuşadası’nın da deprem kuşağında olduğuna dikkat çekerek “30 Ekim’de bir kez daha gördük ki deprem ülkemizin ve kentimizin kaçınılmaz bir gerçeği. Kuşadası Belediyesi olarak depreme karşı hazırlıklı olmak ve olası bir depremi en az zararla atlatabilmek için kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. 89 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin deprem ve afetler konusunda önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenleyecek olduğumuz Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı, önümüzdeki süreçte yürütecek olduğumuz çalışmalar ile ilgili olarak yol haritamızı belirleyecek. Bu kurultayın sadece kentimiz için değil tüm ülkemiz için de önemli bilimsel bir çalışma olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı Aydın’da ...
Nazilli Belediyespor tur için sahada
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor tur için sahada
Kuşadasıspor'da Erman Kılıç dönemi
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da Erman Kılıç dönemi
Duyarsız vatandaşlar Pınarbaşı Mesire Alanı giriş yolunu çöplüğe çevirdi
YEREL HABERLER Duyarsız vatandaşlar Pınarbaşı Mesire Alanı giriş ...
“Güçlü Kadınlar” sanatın gücüyle şiddete “Dur” dedi
YEREL HABERLER “Güçlü Kadınlar” sanatın gücüyle şiddete “Dur” dedi
Başkan Özcan, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki çalışmaları ...
Aydın’a yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER Aydın’a yılın ilk karı düştü
Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü
YEREL HABERLER Pınarbaşı sonbaharın renklerine büründü
Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlısı kendi evini ateşe verdi
Altıncı kattan düşerek demir korkuluklara saplanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Altıncı kattan düşerek demir korkuluklara saplanan ...
AK Parti Germencik ilçe yöneticisi kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Parti Germencik ilçe yöneticisi kazada hayatını ...
Ambulansın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ambulansın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını ...
Karpuzlu Deve Güreşi’nin tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Karpuzlu Deve Güreşi’nin tarihi belli oldu
Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor" Efeler Ziraat Odası'nda 'kuraklık' görüşüldü
YEREL HABERLER Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen ...
İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile müdahale edebildi
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri çöp evdeki yangına oksijen tüpü ile ...
Babasını gözlemeyle zehirleyen Betül ile sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Babasını gözlemeyle zehirleyen Betül ile sevgilisine ...
Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme kavuşturdu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi kenti daha iyi bir görünüme ...
Nazilli Belediyespor 21 yıllık rövanş peşinde
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor 21 yıllık rövanş peşinde
Ecza deposu müdürü Kiriş, hayatını kaybetti Aydın Eczacılar Odası’ndan taziye mesajı
YEREL HABERLER Ecza deposu müdürü Kiriş, hayatını kaybetti Aydın ...
Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü
Aydın Büyükşehir Belediyesi sulama göletlerini temizleyerek hayata döndürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi sulama göletlerini ...
Aydın Ticaret Borsası, üye bilgilendirme toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası, üye bilgilendirme toplantısı ...
“Biz kadınlar” oyunu kadınlar için sahne aldı
YEREL HABERLER “Biz kadınlar” oyunu kadınlar için sahne aldı
KUTO, Kuşadası ticari envanteri çalışmasını güncelledi
YEREL HABERLER KUTO, Kuşadası ticari envanteri çalışmasını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.