Behice Boran Parkı yenilenecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilenmekte olan Behice Boran Parkı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Ömer Günel, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1992 yılında Kuşadası’nın eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu döneminde yapılan parkın, vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı haline geleceğini belirtti.



Son 2,5 yıl içerisinde 16 parkın yapımını tamamlayan 13 yeşil alanı bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi’nde bulunan Behice Boran Parkı’nda başlattıkları bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında parkın duvarları, otomatik sulama sistemi, aydınlatmaları ve oturma grupları tümüyle yenilenecek. Çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için de zemini kauçuk kaplı yeni bir oyun grubu yerleştirilecek. Parka ayrıca mahalle sakinlerinin açık havada egzersiz yapabilmelerine imkân sağlayacak çeşitli spor aletleri monte edilecek. Yenileme çalışmaları tamamlandığında Kuşadası, içerisinde 190 metrekarelik piknik alanı ve 1448 metrekarelik yeşil alan barındıran toplam 3 bin 424 metrekarelik bir parka kavuşacak.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, zemin iyileştirme ve duvar örme çalışmaları tamamlanan parkta incelemelerde bulundu. Behice Boran Parkı’nın, kentin önemli parklarından biri haline geleceğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Daha önce bu alana geldiğimizde bölgede yaşayan hemşehrilerimize bir söz vermiştik. Behice Boran Parkı’nı yenileyeceğimizi söylemiştik. Behice Boran Parkı’nın yenilenen yüzüyle çok beğenileceğini düşünüyorum. Çalışmalar kapsamında sadece parkı değil, parkın etrafındaki yolları, kaldırımları ve yeşil alanları da düzenliyoruz. Parkın içerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri ve hemşehrilerimizin dinlenebilecekleri alanlar olacak. Behice Boran Parkı kentin tam merkezinde Kuşadalıların hem dinlenip hem spor yapabilecekleri, çocuklarını getirebilecekleri çok keyifli bir yaşam alanı haline gelecek. Parkın yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

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