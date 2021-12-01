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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu

İHA

Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi önce tartıştı sonra silahlar konuştu. Ayağından vurulan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan B.G. ve T.A., bir cenaze törenine katıldı. Mezarlık çıkışında iddiaya göre belinden silahını çıkartan B.G., T.A.'nın bacağına iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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