Söke Şehir Stadı zemini incelendi

Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri Söke Şehir Stadı’nda incelemelerde bulundu. Söke Şehir Stadında yenileme projesi yapılacağından dolayı her an yıkım olabilir düşüncesiyle, bu yıl bakımların askıya alındığı ifade edilirken, bir ay içinde sahada zemin iyileştirme çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.



Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğu ve ekibi tarafından yapılan inceleme sırasında İlçe Spor Müdürü Turan Günen ve Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makakaç da hazır bulundu. Sökespor Kulüp Başkanı saha zemini ile ilgili sıkıntıları dile getirdi. Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğu, Söke Şehir Stadı zeminin bir ay içinde iyileştirileceğini söyledi.

Kulüp Başkanı iyileştirme olana kadar Sökespor’un maçlarını Davutlar stadında oynayacağını belirtirken; “İyileştirmenin yapılmasıyla birlikte maçlarımızı yuvamızda oynamak istiyoruz. Aksi takdirde sezonu Davutlar’da kapatacağız” dedi.

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