'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu

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Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin çamurluklarında narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye İstanbul plakalı bir otomobille otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili bugün sabah saatlerinde Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın sağ ve sol arka çamurluklarına gizlenmiş, 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobil sürücüsü F.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-12-01 17:52:34



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