Efeler Belediyesi, Menderes için düğmeye bastı Efeler’den Menderes için kritik hamle

Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından kirliliğiyle de gündem olmaya devam ediyor. Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri için harekete geçen Efeler Belediyesi, Büyük Menderes Nehri Belediyeler Birliği kurulması adına düğmeye bastı.



Menderes Nehri’ne komşu tüm il ve ilçe belediyelerinin yer alacağı birliğin kurulması için hazırlanan önergeyi belediye meclisine sunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğine dikkat çekerek Menderes Nehri’nin önemini vurguladı. Büyük Menderes Nehri’nin sorunlarının tespit edilmesi, sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirilmesi ve özellikle temizlenmesi gereken kısımlarda ekolojik dengenin korunmasına yönelik iş birliklerinin oluşturulması için nehre komşu ilçe belediyelerin katılımıyla Büyük Menderes Nehri Belediyeler Birliği kurulmasına öncülük edeceklerini ifade eden Başkan Atay, “Belediyeler Birliği olarak böyle bir oluşumun olmadığını gördük ve böyle birliğin kurulmasını bir bürokrat arkadaş rica etti bizden ve doğru bir proje olduğu için bizde hemen kabul ettik. Bu birliği hep beraber oluşturacağız. Her partiden birer kişi alacağız. Herkes bu birlikte olacak yani herkes bu geminin içerisinde olacak. Bu sadece bizim veya Aydın Büyükşehir’in tek başına yapabileceği bir iş değil. Nehrin başladığı Afyon’dan döküldüğü yere kadar ilgili olan tüm belediyelerin bir arada olacak. Menderes’in kirliliği her gün gündemde zaten. Burası hepimizin kullandığı, yaşadığı, yediğimiz gıdaların sulandığı bir nehir. Bu hepimizi ilgilendiren bir çevre konusu. Özellikle Aydın’ı ilgilendiriyor çünkü nehrin en çok kirlilik sorunun son dökülen yer olarak biz yaşıyoruz. Hepimiz bu konuda duyarlılık sergilemeliyiz. Öncülüğünü biz yaptık. Nehrin çıktığı yerden döküldüğü yere kadar olan tüm belediyelerle bu birliğin kurulmasını sağlayacağız” dedi.

