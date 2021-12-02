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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü inşaat firma sahibinin evine pompalı saldırı

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde, sabah saatlerinde mezarlık çıkışı husumetli olan iki kişi kavga etmiş, bir kişi silahla ayağından yaralanmıştı. İddiaya göre vurulan kişinin babası, oğlunun vurulmasında azmettirici olduğunu düşündüğü kişinin evine akşam saatlerinde elinde pompalı tüfekle gelip ateş açtı. Evin camlarına isabet eden fişekler sonucu kimse yara almazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü inşaat firma sahibinin evine pompalı saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde, sabah saatlerinde mezarlık çıkışı husumetli olan iki kişi kavga etmiş, bir kişi silahla ayağından yaralanmıştı. İddiaya göre vurulan kişinin babası, oğlunun vurulmasında azmettirici olduğunu düşündüğü kişinin evine akşam saatlerinde elinde pompalı tüfekle gelip ateş açtı. Evin camlarına isabet eden fişekler sonucu kimse yara almazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi Öğretmen Ferruh Başaran Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 14.00 sıralarında aralarında husumet bulunan B.G. ve T.A. arasında tartışma çıkmış iddiaya göre belinden silahını çıkartan B.G., T.A.'yı ayağından yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
İddiaya göre oğlunun yaralanmasına hazmedemeyen baba H.A., azmettirici olduğunu düşündüğü inşaat şirketi sahibinin evine pompalı saldırı düzenledi. Evin camlarına isabet eden fişekler evde bulunan hiç kimseye isabet etmedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şüpheli H.A.'yı yakalama çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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