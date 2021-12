Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı

AydınDenizli Karayolu üzerinde meydana gelen kazada aracın çarptığı tay telef olurken, anne atın dakikalarca yavrusunun başından ayrılmaması vatandaşları duygulandırdı.



Kaza, AydınDenizli Karayolu üzerinde Kocagür Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Karayoluna çıkan tay, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Anne at vatandaşları duygulandırdı

Anne at polis ekipleri gelene kadar yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayıp, etrafında dönerek tayın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Anne atın yüreklere dokunan anları yol kenarında bulunan vatandaşları duygulandırdı. Polis ekipleri tarafından telef olan tay yol kenarına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

