Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi

İHA

Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve 4 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatifte sorunların çözümü için taraflar bir araya geldi.
AyKonut Mağdurları Derneği Başkanı Meral Uğur, Dernek Avukatı Tolga Aydemir ve bazı dernek üyeleri, Aydın Torlak mevkiinde bulunan Yavuzlar İnşaat Satış ofisini ziyaret etti.
Satış ofisinde; Yavuzlar İnşaat yetkilisi Tevfik Yavuz , Proje Geliştirme Müdürü Adem Karagöz ve Kurumsal İletişim Müdürü Kezban Selçuk tarafından karşılanan heyet, Yavuzlar İnşaat ‘Mylife İncity Projesinde gelinen sürece ilişkin bilgi almak istediklerini ifade etti.
Karagöz; “Kentsel dönüşüm sancılı bir süreç”
Gelinen süreçte 800’e yakın evin yıkıldığını, geriye sadece yıkılacak 10 ev kaldığını belirten Yavuzlar İnşaat Proje Geliştirme Müdürü Adem Karagöz, “Aykonut yönetimiyle aramızdaki sözleşme süresi 107 ay ancak biz 3 yıl gibi kısa bir sürede alanı, 392 parselden 4 parsele düşürdük, proje için nasıl bir uğraş sergilediğimizin en güzel kanıtı budur” diye konuştu.
İşin en sıkıntılı ve zorlu tarafının ise mülkiyet sorunu olduğuna dikkat çeken Karagöz, bunun süreci uzatan en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti. Resmi kurumlara ait olan hisselerin alımı için başlatılan işlemlerde de bürokrasinin yavaş işlemesinden dolayı fazlaca zaman kaybı yaşadıklarını belirten Karagöz , 02 Haziran 2021 tarihinde yaptıkları bir müracaata bir resmi kurumun 12 Ekim 2021 tarihinde cevap verdiğini ileri sürdü.
Yavuz; “Projeden vazgeçilmesi söz konuş değil”
Projeleri ile ilgili yapılan bazı haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürerek Yavuzlar İnşaatın itibarını zedelemeye çalışan birtakım kesimlerin olduğunu iddia eden firma yetkilisi Tevfik Yavuz; “Şirketimiz, tapusu kendinde olan maliklerin bir kısmı ile kat karşılığı sözleşme yaparak, bir kısmını satın alarak, diğer bir kısmını ise kentsel dönüşüm yoluyla mülkiyet sorununu çözmektedir. Şu an Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 6672 ada 1 parselde kooperatif haricinde ki hisselerin satışı beklenmektedir. Sırasıyla diğer parsellerinde mülkiyet sorununu çözerek ardı ardına inşaata başlamayı planlamaktayız” diyerek çeşitli yayın organlarında çıkan haberlere değil kendi söylediklerinin itibar edilmesini istedi.
Konuşmasına “Biz bu konuda dün olduğu gibi bugün de işimizin başında var gücümüzle projenin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Başaracağımızdan da kuşkumuz yok” sözleri ile devam eden Tevfik Yavuz, “Sizleri evlerinize kavuşturmak bizlerin de en büyük arzusu. Şahsım, şirketim, ailem adına söylüyorum biz hiçbir zaman art niyetli olmadık . 43 yıldır bu işi, böylesi bir piyasada sürdürebildiysek; bu bize duyulan güvenin eseridir. Bu güveni boşa çıkaracak hiçbir şey yapmadık yapmayız” ifadelerini kullandı.
Sorunun çözümü için kendilerine ziyaret eden AyKonut Kooperatifi yöneticilerine ‘El ele verelim’ teklifinde bulunan Tevfik Yavuz, “Mağdurlar olarak sizlerin haklı endişeleri var. Neredeyse 23 yıllık bir mağduriyet söz konusu ve artık huzur içinde bir yaşam sürmek hakkınız. Gelin el ele verelim sürecin hızlı bir şekilde yol alması için üzerimize düşeni birlikte yapalım. Kafanızdaki tüm sorular için ben ,ekibim buradayız. Lütfen süreci bizlerden dinleyin suyu bulandırmaya çalışanların sözlerine itibar etmeyin” diye konuştu.
Kendilerinin sadece yüklenici firma olduklarını ve olayın tarafı olmamalarına rağmen 23 yıldır ev sahibi olmayı bekleyenlerin mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını söyleyen Yavuz, “Aslında bu benim ya da firmamın yağacağı iş değil. Ben ticaret adamıyım yaptığım sözleşmeye ve aldığım projeye bakarım. Ancak öylesine bir sürecin içine girdik ki sorunlar çözülmeden ne yazık ki ilerleme kaydedilemiyor. Ben hep yapıcı olmaktan yanayım sizlerin de desteğiyle projenin önündeki sorunları birlikte aşacağımıza inancımı da hiç yitirmedim” diye konuştu.
Mağdurlar Derneği adına konuşan dernek avukatı Tolga Aydemir ise “23 yıllık bir mağduriyetlik söz konusu. Dolayısıyla müvekkillerim konuya ister istemez temkinli yaklaşıyorlar. Proje hayata geçtiğinde kendilerine sunulacak haklar konusunda kafalarında birtakım sorular var. Bunların aydınlatılmasını istiyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Ankara'dan Aydın’a ikinci soğuk hava deposu müjdesi ile döndü
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Ankara'dan ...
Başkan Atay, kamulaştırma kararını açıkladı Kitap Kafe için meclis kararı alındı
YEREL HABERLER Başkan Atay, kamulaştırma kararını açıkladı Kitap ...
Aydın’da yağışlı hava devam edecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava devam edecek
Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı
YEREL HABERLER Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı
Pratik zekası ile satışlarını ikiye katladı
YEREL HABERLER Pratik zekası ile satışlarını ikiye katladı
Efeler Kariyer Merkezi, 3 ayda 8 kişiye iş imkanı sağladı
YEREL HABERLER Efeler Kariyer Merkezi, 3 ayda 8 kişiye iş imkanı ...
Mantar mevsimi geldi, uzmanlar vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Mantar mevsimi geldi, uzmanlar vatandaşları uyardı
Ünlü inşaat firma sahibinin evine pompalı saldırı
YEREL HABERLER Ünlü inşaat firma sahibinin evine pompalı saldırı
Aydın'da ev yangını Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Aydın'da ev yangını Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı ...
Efeler Belediyesi, Menderes için düğmeye bastı Efeler’den Menderes için kritik hamle
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, Menderes için düğmeye ...
Kuşadası'nda 5'inci yüzyılda inşa edilen vaftizhane bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 5'inci yüzyılda inşa edilen vaftizhane ...
'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER 'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo ...
Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler
İncirliova'da 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kutlandı
YEREL HABERLER İncirliova'da 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' ...
Aydın'da kış lastiği denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da kış lastiği denetimi yapıldı
Kıyıya vuran çöpler temizlendi
YEREL HABERLER Kıyıya vuran çöpler temizlendi
Söke Şehir Stadı zemini incelendi
YEREL HABERLER Söke Şehir Stadı zemini incelendi
Aydın Ticaret Borsası'nda lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası'nda lisanslı depoculuk ...
Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu
YEREL HABERLER Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu
Kuşadasıspor'da Erman Kılıç imzayı attı
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da Erman Kılıç imzayı attı
Aydın Ticaret Borsası üyelerini fuara götürdü
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası üyelerini fuara götürdü
Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler'de çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor
Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’nda ADÜ temsil edildi
YEREL HABERLER Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’nda ADÜ temsil ...
Başkan Özmeriç’ten 'kış lastiği' uyarısı “İlimizde kanuni zorunluluk olmasa da sürüş emniyeti için kış lastiğini tavsiye ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özmeriç’ten 'kış lastiği' uyarısı “İlimizde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.