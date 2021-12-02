Tarihi caminin restorasyon çalışmaları başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin en eski tarihi camisi olan ‘Kale İçi Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı.



1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yapımına başlanan ve ölümünden sonra yerine gelen Defterdar Topal Recep Paşa tarafından tamamlanan ‘Kale İçi Camii’ İzmir depreminde hasar görmüştü. Minaresinin kurşun kaplaması düşen camii geçtiğimiz ay ibadete kapatılmıştı.



Gerekli incelemeler ve çalışmaların ardından Anıtlar Kurulu'ndan restorasyon için izin çıktı. Yüklenici firma cami etrafında önlemler aldıktan sonra, minarenin hilal ve külahının kurşun kaplaması yapılacak. Kuşadası Kültürel Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, restorasyon çalışmaları hakkında şunları söyledi; “ Minare tamir iskelesi kuruldu ve cami harimine mıcır dökülerek zemin düzenlenmesine başlandı. Bir aksilik olmadığı takdirde restorasyon öngörülen sürede tamamlanacak” dedi.

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