Aydın Büyükşehir Belediyesi 100 bin adet kışlık yerel fideyi vatandaşlara dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları'ndan üretilen 100 bin adet kışlık marul, brokoli, karnıbahar ve lahana fidelerini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.



2015 yılında hayata geçirilen Ata Tohumu'nu koruma ve çoğaltma çalışmaları ile çiftçileri yerli tohumlarla üretime teşvik ederek, ülkenin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçme vizyonunu ortaya Aydın Büyükşehir Belediyesi; milyonlarca tohumu ve bu tohumlardan üretilen fideleri çiftçiler ve vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel tohumlardan üretilen yerel fideler her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ulaştırıldı. Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda görev alan belediye ekipleri vatandaşlara 100 bin adet marul, brokoli, karnıbahar ve lahana fidanını ücretsiz olarak dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekilleri Barış Altıntaş ve Evrim Karakoz başta olmak üzere daire başkanlarının da katılımıyla dağıtılan yerel fideleri alan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, "Burada 100 bin adet marul, brokoli, lahana ve karnıbahar fidelerimizi Aydın halkımızla buluşturuyoruz. Ata tohumlarımızdan üretilen fideleri yaz aylarında yazlık, kış aylarında da kışlık fideler olarak her yıl vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Aydın'da yaşayan insanlarımızın mutfaklarına bir nebze de olsun destek olmak amacıyla bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu adına bütün Aydın halkına fidelerimizin hayırlı olmasını diliyor, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na da teşekkür ediyorum" dedi.

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