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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’nin çinileri 117 bin liralık yardıma dönüştü

İHA

Söke’nin çinileri 117 bin liralık yardıma dönüştü

Söke Belediyesi Çini Kursiyerleri tarafından sergilenen ve açık artırma ile satılan ürünler Sökeli SMA Hastası minik İkra Deniz için 117 bin 912 TL'lik desteğe dönüştü.

Serginin açılış gününde yapılan açık arttırma ve sergin açık kaldığı toplam üç günlük süre içinde el emeği, göz nuru eserlerin satışları devam etti. Yapılan satışlardan toplan 117 bin 912 TL gelir elde edildiği ve bu gelirin tamamının İkra Deniz’in kampanya hesabına aktarıldığı belirtildi. Yapılan satışlarda kurum ve kuruluşlar, Sökeli iş insanları ve hayırseverler aldıkları ürünlerle katkı sağlamışlardı.
Çini Kursu eğitmeni Eda Taşyakan; “Söke Belediyemizin desteği ile katkı sağlamak üzere çini kursu olarak yardım sergisi düzenledik. Güzel bir dönüş aldık. 117 bin 912 TL gibi bir bedel toplandı. Dün itibariyle kızımızın hesabına geçti. Biz can olamayacağımızı biliyoruz ama bir damla kan olmak istedik. Olabildiysek ne mutlu bize. Katılımcılar çok güzeldi ve bonkör davrandılar. Birçok kurum ve kuruluş, iş insanı destek verdi. Allah onların da yardıma ihtiyacı olduğunda yanlarında olur umarım. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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