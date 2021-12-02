ADÜ Çine MYO’da Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri eğitime başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Çine MYO’da Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri eğitime başladı

İHA

ADÜ Çine MYO’da Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri eğitime başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu Süleyman Pekgüzel Kampüsü içerisinde Çine Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkıları ile 20162021 yılları arasında inşası gerçekleşen derslikler binasının tefrişatı ADÜ tarafından tamamlanarak 20212022 Akademik Yılı başında kullanılmaya başlandı.

Yeni binaya ADÜ Senatosunun 30 Kasım 2021 tarihinde aldığı karar uyarınca 'Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri' adı verildi. 3 katlı olarak inşa edilen bina, 1 adet 120 kişilik, 8 adet 60 kişilik, 1 adet 20 kişilik, 1 adet 10 kişilik toplam 11 derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet gıda kontrol laboratuvarı, toplantı ve dinlenme salonlarından oluşuyor. Ayrıca bütün derslikler bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile donatılarak öğrenci kapsamlı eğitim alması amaçlandı.

Albay Mehmet Şefik Aker kimdir?
Albay Mehmet Şefik Aker, Çine ve çevresindeki Kuvayı Milliye harekatının oluşmasında ve harekete geçmesinde öncülük etmiştir. Aker, bölgenin korkusuz Efeleriyle ortak kararlar alarak Kurtuluş Savaşı’nın bölgesel anlamda seyrini değiştirecek askeri saldırılara imza atmıştır. İstiklal Madalyası sahibi olan Aker 1931’de emekli olmuş 6 Şubat 1964 tarihinde vefat etmiştir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da 'Engelli Veri Bankası' kuruldu, projeyi Vali Aksoy tanıttı
YEREL HABERLER Aydın'da 'Engelli Veri Bankası' kuruldu, projeyi Vali ...
AFAD Aydın İl Müdürü Harman: "Aydın için öngörülen en büyük risk depremdir"
YEREL HABERLER AFAD Aydın İl Müdürü Harman: "Aydın için öngörülen en ...
Söke’nin çinileri 117 bin liralık yardıma dönüştü
YEREL HABERLER Söke’nin çinileri 117 bin liralık yardıma dönüştü
Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor Çocuklar Efeler'in sütüyle sağlıklı büyüyor
YEREL HABERLER Efeler'de ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor Çocuklar ...
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Hibe çeklerini Vali Aksoy’un elinden aldılar
YEREL HABERLER Hibe çeklerini Vali Aksoy’un elinden aldılar
Didim’de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
Kuşadası Gençlikspor yeni teknik direktörü Erman Kılıç göreve başladı
YEREL HABERLER Kuşadası Gençlikspor yeni teknik direktörü Erman ...
Söke'nin sevilen muhtarı Çandır, son yolculuğuna uğurlandı.
YEREL HABERLER Söke'nin sevilen muhtarı Çandır, son yolculuğuna uğurlandı. ...
Kuşadası'nda 5'inci yüzyılda inşa edilen vaftizhane bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 5'inci yüzyılda inşa edilen vaftizhane ...
Vali Aksoy, Engelli Bilgi Bankası’nı tanıttı Aydın’da 38 bin engelli vatandaş var
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Engelli Bilgi Bankası’nı tanıttı Aydın’da ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi 100 bin adet kışlık yerel fideyi vatandaşlara dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi 100 bin adet kışlık yerel ...
Tarihi caminin restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tarihi caminin restorasyon çalışmaları başladı
Veteriner Hekimler de artış ve iyileştirme istedi
YEREL HABERLER Veteriner Hekimler de artış ve iyileştirme istedi
Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi
YEREL HABERLER Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Ankara'dan Aydın’a ikinci soğuk hava deposu müjdesi ile döndü
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Ankara'dan ...
Başkan Atay, kamulaştırma kararını açıkladı Kitap Kafe için meclis kararı alındı
YEREL HABERLER Başkan Atay, kamulaştırma kararını açıkladı Kitap ...
Aydın’da yağışlı hava devam edecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava devam edecek
Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı
YEREL HABERLER Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı
Pratik zekası ile satışlarını ikiye katladı
YEREL HABERLER Pratik zekası ile satışlarını ikiye katladı
Efeler Kariyer Merkezi, 3 ayda 8 kişiye iş imkanı sağladı
YEREL HABERLER Efeler Kariyer Merkezi, 3 ayda 8 kişiye iş imkanı ...
Mantar mevsimi geldi, uzmanlar vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Mantar mevsimi geldi, uzmanlar vatandaşları uyardı
Ünlü inşaat firma sahibinin evine pompalı saldırı
YEREL HABERLER Ünlü inşaat firma sahibinin evine pompalı saldırı
Aydın'da ev yangını Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı adamın hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Aydın'da ev yangını Yunus ekiplerinin dikkati, yaşlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.