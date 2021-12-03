Yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden yürüyüş yapmak için çıkan 65 yaşındaki Hüseyin Hüsnü Baykara, geçirdiği kalp krizi sonucu sokak ortasında hayatını kaybetti.



Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Pilot Yüzbaşı Akgün Sezginer sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olan Hüseyin Hüsnü Baykara (65) evden yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. Kısa süre yürüdükten sonra evine dönmek için dinlenmek isteyen Baykara, bir sitenin duvarına yaslandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı adam aniden yere düşerek kafasını vurdu. Dakikalarca yerde yatan adamı kimse fark etmedi. Bu sırada yoldan geçmekten olan bir vatandaş, Baykara’nın yerde yattığını görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Baykara’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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