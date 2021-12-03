Kuyucak’ta sulama sorunu çözüme kavuşuyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle belediye tarafından yapılan ikinci sondaj kuyusundan da verimli sonuç alındı.
Kuyucak'ta yaşanması muhtemel kuraklığa çözüm arayışı için harekete geçen Kuyucak Belediyesi, ilçe genelinde açtığı ikinci sondaj kuyusundan da verim aldı. Yaşanan kuraklıkta üreticilere destek olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “İlçemiz Kuyucak merkez, Çobanisa, Pamukören ve Horsunlu gibi mahallelerimizde, 2022 sulama sezonunda, muhtemel kuraklığa karşı çiftçi ve üreticilerimizin ihtiyacı olacak sulama suyu için gerçekleştirdiğimiz derin kuyu sondaj çalışmalarımızda, şu ana kadar kazdığımız 2. kuyumuzdan da verimli sonuç aldık. Yaşanan kuraklık nedeniyle, vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sondaj çalışmalarımızın tüm üretici, çiftçi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.